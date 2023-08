Napoli. Gennarelli Gennaro (noto per la rapina a Firenze alla giornalista di TG5 Cesara Buonamici) è evaso dai domiciliari, strappando il braccialetto elettronico ed è irreperibile da giorni. Ha lasciato una lettera in cui spiega le ragioni del suo gesto. IACP aveva comunicato alla mamma che doveva lasciare la casa popolare nel quartiere Ponticelli dove lui stava ai domiciliari e tra pochi giorni c’era lo sfratto. L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli nord, era stato condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione, che stava scontando però in casa.

I familiari ora hanno denunciato la scomparsa presumendo che lo stesso possa fare qualche gesto estremo. La preoccupazione nasce infatti anche dalle parole sul foglio scritto a mano. “Chiedo scusa del disturbo. Tra pochi giorni sono abusivo e devo tornare in carcere – si legge nella lettera – senza commettere infrazioni e rispettare voi e giudici nonostante la mia tossicodipendenza. Ma questa storia troppo assurda non riesco a gestirla” aggiunge Gennarelli, poi la chiusura inquietante: “E spero che mi troverete morto”. I parenti quindi sono molto preoccupati e la madre si è rivolta ai carabinieri della stazione di Ponticelli.

La notizia della rapina fece il giro d’Italia, perché la vittima era Cesara Buonamici, conduttrice del Tg5 e tra i volti più noti dell’informazione italiana. Tra la refurtiva un Patek Philip di circa 60mila euro, zaffiri da 16mila euro e brillante solitario da 50mila. Poi arrivarono gli arresti e le condanne da parte del tribunale di Firenze. Ora però Gennarelli è evaso dai domiciliari ed i parenti temono il peggio.