Liberato canta ancora. E, come ogni 9 maggio, il cantante misterioso rispetta la tradizione: in serata, infatti, lancerà il nuovo singolo su tutte le piattaforme. Il titolo è ancora top secret. Ma, secondo alcune indiscrezioni, il brano dell’artista senza volto sarà disponibile alle 19:26 di oggi.

9 maggio, Liberato esce oggi con nuovo singolo in un orario speciale

L’orario non è un caso. Togliendo i due punti che separano le ore dai minuti, si ottiene questo numero: 1926. Vi ricorda qualcosa? È l’anno della fondazione della società sportiva Calcio Napoli, un omaggio alla squadra azzurra che quest’anno ha vinto il Terzo Scudetto, a cinque giornate dalla fine del campionato.

E proprio Liberato è stato, due giorni fa, uno degli ospiti speciali al Maradona dove si è disputato il match Napoli-Fiorentina, conclusosi con la vittoria della squadra azzurra. Il cantante misterioso ha suonato al pianoforte con il classico cappuccio, passamontagna e occhialoni scuri, per non farsi riconoscere, e ha annunciato al microfono i nomi della rosa azzurra e dell’allenatore Spalletti per poi cantare la versione personalizzata de “La capolista se na va”. Infine ha incantato tifosi e giocatori con “Tu t’e scurdato ‘e me”, nonché uno dei suoi pezzi più famosi e ascoltati dai fan.