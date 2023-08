Un caffè e un’orzata – accompagnati da tramezzini, olive, fritti, biscottini e cioccolattini – a 50 euro. Ancora un caso di “caro-scontrini” e a denunciarlo è Giuseppe Russo, noto influencer napoletano che gestisce la pagina Facebook di successo “Il Mio viaggio a Napoli”, insieme alla fidanzata Federica Franco dopo essersi seduti ad un bar di Porto Cervo, in Sardegna.

50 euro per un caffè e un’orzata, l’influencer napoletano: “Ho avuto un coccolone”

L’influencer napoletano ha raccontato in un video l’accaduto: “Abbiamo ordinato un caffé e un’orzata e ci hanno portato pizzette, pomodori, arachidi, olive, senza contare i biscotti che accompagnano il caffè“, ha precisato. “Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l’orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara ma non così”, ha aggiunto Russo.