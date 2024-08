Questa notte, i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti presso l‘Ospedale del Mare a Napoli in seguito alla segnalazione di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. La vittima, un 43enne incensurato residente a Somma Vesuviana, è stata raggiunta da un proiettile alla gamba.

Somma Vesuviana: 43enne colpito da arma da fuoco

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte dei militari, l’uomo sarebbe stato ferito all’interno del comune di Somma Vesuviana, anche se la strada esatta del luogo dell’incidente non è stata ancora identificata. Fortunatamente, le condizioni del 43enne non sono critiche e non è in pericolo di vita.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire i dettagli dell’evento, compresi il luogo preciso, la dinamica dei fatti e la possibile matrice dell’aggressione. I Carabinieri continuano a lavorare per far luce su questo episodio e individuare i responsabili.