Tremila ventilatori contraffatti di provenienza cinese sono stati sequestrati dopo essere stati intercettati al porto di Napoli dai funzionari dell‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3mila ventilatori cinesi nel Porto di Napoli: protetti da falso packaging “Amazon”

I ventilatori per uso domestico proveniente dalla Cina erano destinati a società operanti sul territorio cittadino. Stando a quanto riferito dall’Agenzia, riportavano sul packaging il marchio contraffatto “Amazon” e anche la marcatura CE (anche questa falsa), indispensabile per i prodotti venduti in Europa. L’intero carico è stato sequestrato ed il responsabile legale della società importatrice è stato denunciato all’autorità giudiziaria per contraffazione e apposizione di segni mendaci su prodotti industriali.