Casoria. Emergenza crollo in via Cavour, incontro in Prefettura: partono i sopralluoghi per la sicurezza

Si è tenuto questa mattina, venerdì 30 gennaio, in Prefettura un incontro convocato dal Prefetto Michele Di Bari per fare il punto sulla situazione legata al crollo della palazzina in via Cavour e agli sgomberi precauzionali degli edifici limitrofi. Alla riunione ha partecipato il sindaco Raffaele Bene insieme a una delegazione del Comitato Danneggiati di Via Cavour, insieme ai rappresentanti istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Incontro in Prefettura dopo il crollo della palazzina in via Cavour

Nel corso del vertice è emersa una notizia attesa dai residenti: nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il sopralluogo tecnico nella cavità presente sotto l’area del crollo, rinviato nei giorni scorsi a causa delle avverse condizioni meteo. Un passaggio fondamentale che consentirà di avviare i primi interventi di messa in sicurezza, indispensabili per valutare il rientro di alcuni residenti negli edifici coinvolti.

Parallelamente proseguono gli accertamenti geognostici in Vico VII Padre Ludovico da Casoria, finalizzati a verificare la stabilità del sottosuolo e prevenire ulteriori criticità. Le attività tecniche sono coordinate per garantire la massima tutela di persone e strutture.

Accertamenti geognostici e verifiche sul sottosuolo

Intanto resta attiva la rete di supporto alla popolazione colpita dall’emergenza. È operativo un presidio presso la biblioteca comunale, punto di riferimento per gli sfollati, con assistenza continua e informazioni aggiornate. Garantito anche il supporto psicologico grazie alla collaborazione tra Regione e ASL, mentre i volontari della Protezione Civile continuano a operare sul territorio per offrire assistenza e supporto logistico.

Sicurezza, controlli antisciacallaggio e videosorveglianza

Sul fronte dell’ordine pubblico, le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli antisciacallaggio nelle aree evacuate. È inoltre in fase di installazione una telecamera di videosorveglianza nell’area interessata dal crollo, per rafforzare la sicurezza e tutelare i beni dei residenti.