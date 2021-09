Topi che banchettano in pieno centro a Giugliano sotto gli occhi dei passanti. Un telespettatore ci ha inviato una segnalazione per accendere i riflettori sulle condizioni igieniche in cui versa una parte delle vie storiche. Un gruppetto di roditori indisturbati mangia l’erba di una aiuola nei pressi di Piazza Gramsci.

Giugliano, topi in pieno centro a piazza Gramsci

Una situazione di degrado già segnalata in altre occasioni. La presenza degli animali sta suscitando nei residenti molta preoccupazione, tra l’altro in una zona frequentata, a ridosso di scuole e punti di ritrovo per la movida giovanile, tra la piazza e via Roma, dove passeggiano anziani, giovani e bambini.

I topolini si nascondono tra l’erba, dietro ai cassonetti della spazzatura, approfittando dei resti di cibo o dei residui di immondizia presente in strada. Dopo la segnalazione della piazza sotto assedio dai motorini che sfrecciano, adesso arriva anche quella dei ratti. Una spia di quanto uno dei luoghi di maggior rilievo della città di Giugliano sia fuori controllo. Non solo dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma anche da quello della pulizia e dell’igiene.