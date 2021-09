Sono 394 i nuovi positivi in Campania nelle ultime 24 ore. I tamponi esaminati sono 20.275. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.

Covid in Campania, sale il tasso di positività: oggi 394 positivi e un decesso

Il tasso di positività – ossia il rapporto tra i tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – si attesta dunque oggi all’1,94%, in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri, che invece aveva fatto registrare un 1,55%.

Si conta anche una nuova vittima. Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente ci sono 22 pazienti ricoverati in terapia intensiva; uno in più rispetto a ieri. Mentre i posti letto di degenza ordinaria occupati sono 332; 7 in meno rispetto a ieri quando erano 339.

Terza dose

In Campania, come nelle altre regioni, si comincerà a somministrare la terza dose di vaccino anti-Covid a fine settembre. La data fissata a livello nazionale dall’Aifa per il terzo richiamo è il 20 settembre.

I primi a ricevere la terza inoculazione di vaccino saranno gli ospiti e il personale delle Case di Riposo per anziani e i pazienti trapiantati. Si utilizzeranno gli stessi vaccini utilizzati per la seconda dose: Pfizer e Moderna.