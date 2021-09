Dramma a Napoli, ritrovato cadavere in un noto B&B di piazza dei Martiri. È di pochi minuti la tragica notizia di un uomo rinvenuto senza vita in una struttura ricettiva situata nel cuore della città partenopea.

Macabra scoperta

Subito dopo l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per le primissime indagini e i rilievi del caso. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima ed è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le indagini

Secondo le primissime informazioni la morte potrebbe risalire già da questa notte e potrebbe essere per cause naturali, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. Gli agenti stanno interrogando anche il titolare della nota struttura del quartiere Chiaia a due passi dal Lungomare di Mergellina.