A Pagani, una donna è morta ieri sera in casa per un malore. Secondo la testimonianza dei familiari, però, il decesso poteva essere evitato. In provincia di Salerno è scattata la richiesta di un soccorso per una donna di 56 anni, ma qualcosa è andato storto.

Pagani, donna muore per un malore. La denuncia dei familiari: “Sull’ambulanza mancava il medico”

Secondo i suoi cari, l’intervento dei soccorsi del 118 è risultato inutile, poiché mancava il medico a bordo. Quest’ultimo sarebbe arrivato in un secondo momento e non è riuscito ad evitare il decesso della donna.

La 56enne, in cura per diverse patologie, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lì però sarebbe morta poco dopo. È partita dunque la denuncia della famiglia, ed è stata aperta un’indagine che si spera possa far luce sul tragico evento.