Era proprietaria di bed and breakfast alle Canarie da oltre un anno, eppure continuava a percepire lo stipendio dall’Atac in Italia. Secondo l’azienda di trasporti, infatti, era in malattia. Una 50enne, capostazione dell’azienda di traporti di Roma, rischia il licenziamento.

Era in malattia da un anno, ma gestiva un B&B alle Canarie: nei guai capostazione Atac

La donna si è tradita con le sue stesse mani, poiché ha postato foto di mare e vacanze sui social. Secondo una ricostruzione degli inquirenti, la donna si era trasferita in Spagna nel 2020, senza aver mai comunicato nulla all’azienda. Aveva anzi aperto un B&B piuttosto pubblicizzato online.

La direzione del personale dell’azienda di trasporti, dopo aver scoperto le foto ha immediatamente avviato un’indagine scoprendo che i documenti che la donna aveva prodotto per andare in malattia. Questi sono risultati in realtà falsi. Ora, tra le conseguenze a cui potrebbe andare incontro, anche il licenziamento, considerando il divieto del doppio lavoro inserito nel regolamento Atac.