“Mister Spalletti è apparso sereno e serafico, come d’abitudine nelle conferenze pre-partita. E’ carico, sa che se la gioca per qualcosa di importante e vuole fare qualcosa di bello a Napoli”. Sono le parole di Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine collegato dal Konami Training Center di Castelvolturno per la puntata odierna di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia.

Club Napoli All News, Petrazzuolo: “Attenzione alla Juve, ma il Napoli ha carte in regola per fargli male”

“La buona notizia è Anguissa che sarà titolare e ha già dimostrato di essere pronto a calarsi nella mentalità Napoli – ha aggiunto – mentre Politano sembra favorito su Lozano. Il resto della formazione è fatto”.

Petrazzuolo ha anche fatto cenno alla “mezza bordata all’Uefa per i ritardi e questioni burocratiche dovuti ai viaggi per gli impegni delle Nazionali da parte di Spalletti che si è detto d’accordo con il presidente De Laurentiis su questo punto”. Ma ora c’è Napoli-Juventus che incombe. “Noi rappresentiamo l’altra parte dell’Italia, tutto sud fa il tifo per noi ed è stato qualcosa di bello da ascoltare da Spalletti – ha sottolineato il direttore di Napoli Magazine – così come la nuova mentalità che ha dato allo spogliatoio dicendo anche di essere rimasto impressionato da Ospina. Non è che, da questo, si profila un anno con il portiere colombiano…?”, ha chiosato Pietrazzuolo con una battuta. Tra poche ore la Juve scenderà in campo allo stadio Maradona, per cui “bisogna fare attenzione ai bianconeri, sia pure rimaneggiati, ma il Napoli – ha concluso il direttore – ha carte in regola per fargli male”.