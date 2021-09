Prende il via il 15 settembre la rassegna “Luoghi non Comuni” nel complesso del Varca d’Oro network e a dare il via alla quattro giorni di musica e teatro in riva al mare sarà Gegè Telesforo. Un concerto jazz che aprirà la rassegna di musica, immagini e cultura in Riviera flegrea domizia.

La serata prenderà il via alle 20 con un apericena, poi proseguirà sulle note del polistrumentista, cantante e compositore, nonché uno dei personaggi più in vista del panorama jazzistico, non solo italiano.

Telesforo, che farà tappa a Varcaturo con il suo The Impossible tour 2021, è, tra l’altro, noto per lo scat, una forma di canto jazz basata sull’improvvisazione vocale. Un repertorio originale il suo ma molto ritmico, effervescente, leggero e complesso allo stesso tempo che si pone l’obiettivo di divertire ed emozionare. Brani curati e aperti per gli arrangiamenti per una serata per appassionati e curiosi del mondo jazz.

Il biglietto, del costo di 20 euro solo concerto oppure 30 euro con apericena, è possibile acquistarlo su etes.it oppure presso la reception del Lido Varca d’oro. Le altre tre serate del 17, 18 e 19 settembre, sono invece gratuite, previa prenotazione.

“Come imprenditore e come cittadino della Riviera Flegrea Domitia ritengo sia mio dovere fare di tutto per promuovere le bellezze di questo territorio, sfidando tutti i luoghi comuni – commenta Salvatore Trinchillo, proprietario del Lido Varca d’Oro -. Da qui l’idea di “Luoghi non Comuni”, una rassegna di eventi che esalteranno il territorio. Mi preme evidenziare il prezzo assolutamente accessibile dell’evento Jazz internazionale del 15 (Gegè Telesforo) e la gratuità degli eventi del 17, 18 e 19 di altissimo spessore culturale”.

Entusiasta della collaborazione l’Accademia Cimarosa: “È galvanizzante poter operare scelte artistiche quando condividi gusti ed obiettivi – spiega Tatiana Giancarli -. Non è il primo evento impegnativo organizzato con il Varca d’oro Network e ci ripetiamo spesso che questa è solo la prima puntata”.