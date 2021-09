È deceduto nell’ospedale Santa Maria della Misericordia, a Udine, Nicholas Giordano, il giovane di 23 anni, ricoverato dopo un incidente stradale.

Il dramma

Questa mattina, poco dopo le ore 7, due automobili, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente, in curva. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni dei feriti sono apparse subito serie, specie quelle del giovane 23enne che è deceduto poche ore dopo l’incidente.

Medici ed infermieri hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte: il cuore del 23enne si è arreso a causa delle gravissime ferite riportate. Doveva essere una giornata di festa, di gioia e serenità in occasione del suo 23esimo compleanno, ma si è trasformata in tragedia per la famiglia e fine vita per lui.