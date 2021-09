Rita De Crescenzo ha accusato un malore lo scorso sabato, mentre passeggiava in Via Medina, a Napoli. La donna è stata soccorsa dai medici del 118 e portata in ospedale. Grazie ad alcuni video pubblicati successivamente, la Tik Toker spiega cos’è realmente accaduto.

Prima la fuga dal marito e poi il malore: Rita De Crescenzo rivela ai fan cosa le è accaduto

Tutto è partito da alcuni video, diffusi su Tik Tok, in cui la donna si mostrava impaurita ed in fuga dal marito. Successivamente, Rita ha spiegato la questione: “È violento, ieri stavo dormendo da mia sorella e si è presentato qua alle due di notte, e mi ha riempito di parole. Non ce la faccio più, mi sono presa di tutto, tutte le schifezze che esistono. Mo’ basta”.

La donna vive quindi l’incubo di una relazione violenta. Dopo una prima separazione, l’influencer decise di ricongiungersi col marito. Ora però ha deciso di mollare definitivamente il rapporto malsano, grazie anche alla spinta dei followers che la seguono da tempo: “Mi maltratta fisicamente e verbalmente. Ho deciso, faccio queste serate che devo fare a Napoli, e me ne vado un poco a Palermo”.