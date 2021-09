Non sembrava così grave l’infortunio di Meret, dopo lo scontro subìto durante la partita di campionato contro il Genoa. Ed invece il portiere azzurro è ora fermo ai box. Questa notte, poi, Ospina si è infortunato durante la partita di nazionale, tra Bolivia e per l’appunto Colombia. In vista del big match contro la Juventus, il Napoli non ha portieri esperti a disposizione.

Emergenza portieri: Mirante si offre al Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano “il Mattino”, agli azzurri si è offerto lo stabiese Mirante, ex Roma ora svincolato. La richiesta, però, non ha convinto totalmente De Laurentiis. L’ingaggio di un nuovo innesto peserebbe sulle casse del club.

Si spera in recupero flash di Ospina, poiché Meret sarà fermo per almeno un mese. Il portiere colombiano tornerà a Napoli sabato mattina. Poche ore dopo vi sarà la partita contro la Juventus. La situazione, in casa Napoli, è assai scomoda, e l’unica alternativa in rosa ai due titolari è Davide Marfella, classe ’99 cresciuto nel settore giovanile del Napoli.