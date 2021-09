A San Nicola La Strada, Caserta, alcuni ladri, senza pietà, hanno rubato il motore della carrozzina di una giovanissima disabile.

Caserta, ladri sfondano auto e rubano motore di una carrozzina per disabili

Circa un’ora fa, nei pressi della strada all’esterno di un bar in Viale Paul Harris, in zona Asl, dei malviventi hanno sfondato il finestrino di un’autovettura, una Nissan Qashqai, e hanno rubato il motore della carrozzina per disabili.

La pagina Campania Fox ha rivolto un appello per riavere il dispositivo necessario al funzionamento della carrozzina: “Sinceramente non abbiamo parole di quanta ignoranza e crudeltà sta regnano in questa società, la cosa certa è che quel motore non servirà assolutamente a nulla, perché è il motore per una carrozzina per disabili che serve urgentemente alla ragazza a cui è stato sottratto.

A chiunque potesse essere in grado di darci una mano, anche solo condividendo questo post, su tutti i gruppi, diciamo grazie! Qualora aveste notizie in merito preghiamo di contattarci (anche in anonimato).”