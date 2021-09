Silvio Berlusconi è stato ricoverato di nuovo al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, a quanto si apprende da fonti parlamentari del centrodestra, è tornato in mattinata all’ospedale milanese dove la scorsa settimana, al rientro dalla vacanza in Sardegna, aveva trascorso una notte per effettuare dei controlli post Covid.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: dimesso dopo alcuni controlli

Il presidente Berlusconi ha poi lasciato il nosocomio lombardo per tornare presso la sua residenza ad Arcore. Si trattava di una visita che era stata già programmata: il leader di Forza Italia è stato in ospedale per circa un’ora.

Già lo scorso venerdì, dopo aver svolto tutti gli accertamenti, il leader di Forza Italia era stato dimesso nel giro di poche ore. Il Cavaliere era stato già ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori esami, dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal virus, contratto lo scorso anno.