Proseguono le ricerche da parte dei carabinieri del 14enne che ieri, nel tardo pomeriggio, ad Afragola si è allontanato a bordo di una vettura in compagnia del padre biologico mentre era con i suoi genitori adottivi.

Afragola, 14enne va via con il padre biologico: proseguono le ricerche dei Carabinieri

Gli uomini dell’Arma hanno già visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono convinti che padre e figlio non siano andati molto lontano.

Intanto gli investigatori hanno ricostruito con esattezza quanto accaduto. Secondo quanto emerso, il 14enne si era recato in gelateria, insieme altri suoi 6 fratelli (cinque minorenni e un maggiorenni) e i rispettivi genitori adottivi, per festeggiare il compleanno di uno dei ragazzi.

Ieri sera è comparso il papà biologico dei ragazzi, che lo hanno salutato. A quanto pare alcuni sono saliti in macchina per poi scendere dopo qualche minuto. A bordo dell’auto, però, è rimasto il 14enne. Il padre biologico ha rimesso in moto l’auto e si è allontano, con il ragazzo in macchina, da via Amendola. Il padre adottivo ha sporto denuncia ai Carabinieri, che tutt’ora sono al lavoro per ritrovare l’adolescente scomparso.