Doveva essere una giornata di relax con la famiglia ma invece si è trasformata in un incubo per poi finire in tragedia. A La Spezia una bimba di 2 anni è deceduta dopo aver trascorso una giornata al mare con la famiglia.

La sera stessa i nonni, la mamma e il papà, l’avevano portata al pronto soccorso dell’ospedale spezzino dove era stata visitata, sottoposta a trattamento sanitario e dimessa.

La piccola aveva continuato a star male. Riportata in ospedale i medici avevano deciso un trasferimento al Gaslini di Genova. Qui la bimba è stata sottoposta a dialisi e a un intervento chirurgico ma la situazione è peggiorata fino al decesso arrivato ieri.

L’origine del malessere è da chiarire e non sarebbe da escludere che abbia contratto un batterio. Sul corpo della piccolissima verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte ed eventuali possibili responsabilità. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo e sta indagando su quando accaduto.