Continua senza sosta la campagna vaccinale. Nei prossimi giorni i centri vaccinali resteranno aperti anche di domenica per under 18 e gli open day. L’obiettivo è quello di incentivare quanto più possibile i cittadini che fino ad oggi non hanno ricevuto il siero.

Centri aperti anche la domenica

«Le iniziative mirate attraverso gli open day – spiegano dall’Asl Napoli 3 Sud– hanno già dato buoni risultati, (vedi Castellammare di Stabia in notturna e Meta sulle spiagge)». In programma ci sono diversi appuntamenti: a Sorrento il 27 agosto in piazza Angelina Lauro dalle 17 alle 24, il 30 agosto al liceo Publio Virgilio Marone di Meta, il 3 settembre a Pomigliano D’Arco, il 7 a Pompei, l’8 a Ercolano e il 10 settembre a Torre Annunziata. Mentre il 5 e 12 settembre domeniche aperte in tutti i punti vaccinali per la fasce d’età 12-17 anni senza prenotazione.