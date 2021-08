I carabinieri di Ischia hanno scoperto ed interrotto una festa in una discoteca abusiva, in cui partecipavano oltre 200 persone. I militari dell’arma hanno identificato quasi tutti i partecipanti e sono stati denunciate due persone: il legale rappresentante della società, un 75enne, e la persona delegata per l’evento, una donna 39enne.

Ischia, 200 persone ad una festa in discoteca abusiva: due denunciati

I due risponderanno all’autorità giudiziaria per violazioni alle normative in materia di pubblici spettacoli e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

L’area teatro della festa, di circa 650 metri quadrati e costituita da giardini e terrazze, è stata sottoposta a sequestro preventivo.