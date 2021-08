Positivo al Covid rifiuta le cure, ritrovato morto nella sua casa in campagna nel leccese. Era stato contagiato ma in ospedale aveva rifiutato le terapie mediche: è morto per questo motivo un venditore ambulante 48enne di origini senegalesi.

Morto 48enne

Fatale per lui un arresto cardiaco indotto da una grave forma di broncopolmonite da Covid-19. Nel giro di pochi giorni le sue condizioni si sono aggravate tanto da dover essere nuovamente portato in ospedale dove è morto nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Lecce ha posto in quarantena la compagna e i figli dell’uomo, attivando il tracciamento dei contatti avuti dall’ambulante negli ultimi giorni.