Tragico incidente stradale nella zona di Ateleta a L’Aquila, lungo la statale 652. A perdere la vita Floriana Carannante, 26 anni, di Monte di Procida.

Auto pirata travolge una moto: morta Fabiana Carannante, 26enne di Monte di Procida

La giovane era in sella a una moto insieme a un amico quando, per motivi ancora da accertare, un’Alfa Romeo 147 li ha travolti. Per Floriana, purtroppo, non c’è stato niente da fare. L’altro giovane è rimasto anch’egli ferito, ma non è ritenuto in pericolo di vita. E’ ricoverato presso l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Illeso invece l’automobilista. Il conducente dell’Alfa Romeo non si sarebbe fermato per sincerarsi delle condizioni dei due ragazzi. Come riporta Cronaca Flegrea, l’uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dai carabinieri.