Dal 23 agosto sarà possibile richiedere il bonus per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici. Lo rende noto il Mise, dopo la firma del decreto da parte del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgelli.

Bonus tv, dal 23 agosto via alle richieste: di cosa si tratta e come ottenerlo

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al suo interno è contenuto anche il modulo per richiedere l’incentivo: va consegnato al rivenditore o in un’isola ecologica autorizzata. Ma come funziona il bonus? Esso consiste in uno sconto del 20% sull’acquisto, per un massimo di 100 euro in caso di rottamazione di un vecchio televisore.

Requisiti

Tutti i cittadini possono accedere al bonus tv. Non c’è bisogno di presentare Isee o il reddito. Per ottenere il bonus bisogna essere residenti in Italia, essere in regola con il pagamento del canone Rai ed è necessario rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Per accedere, inoltre, è necessario che il nuovo televisore rientri nell’elenco pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico. A ogni utente spetta un solo bonus: significa che ogni cittadino, dopo aver ottenuto il bonus tv, potrà acquistare un solo televisore.

Rottamazione

Vediamo invece come funziona per la rottamazione. Anzitutto, si può ricorrere a due modalità diverse. Nel primo caso si può rottamare nell’esercizio commerciale in cui si acquista il nuovo televisore, consegnando il vecchio apparecchio e ottenendo lo sconto fino al 20% del costo.

La seconda modalità prevede che sia il cliente a smaltire autonomamente il vecchio apparecchio, portandolo in una discarica autorizzata.