Ladri in azione mentre i proprietari sono in vacanza. E’ successo questa notte nel rione San Giuliano di Marcianise. I malviventi hanno fatto irruzione nella villetta di una nota famiglia e hanno svaligiato l’abitazione.

Marcianise, ladri in azione durante le vacanze: svaligiata villetta

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, il raid è scattato nella notte appena trascorsa all’angolo tra via Clanio e via Isonzo. I banditi, sapendo dell’assenza dei proprietari, hanno scavalcato il muro dal lato di via Isonzo riuscendo così a penetrare nella proprietà.

A quel punto hanno avuto gioco facile a mettere a segno il colpo e a portare via tutto ciò che di valore trovavano sulla loro strada. Il bottino ammonta a migliaiai di euro. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Marcianise. Ad agire, secondo le prime indagini, sono stati dei veri professionisti. Vittima del raid una famiglia molto nota in città con legami di parentela con due politici di spicco del panorama cittadino (in un caso anche di governo).