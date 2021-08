Dopo dieci mesi, torna a far visita a Casalnuovo il coordinatore nazionale di Forza Italia ed europarlamentare Antonio Tajani. A lui – per l’impegno e l’attenzione per casalnuovo, sono state simbolicamente donate dal sindaco Massimo Pelliccia le chiavi della città.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare a Tajani alcune problematiche poste dall’ANCI, l’associazione nazionale comuni d’Italia. Nel primo giorno del semestre bianco che traghetterà gli italiani nel post Mattarella l’europarlamentare non ha nascosto il sogno di far eleggere Silvio Berlusconi come prossimo Presidente della Repubblica.