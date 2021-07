E’ uno scenario in chiaroscuro quello che emerge dall’ultimo bollettino Covid diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Oggi, 29 luglio, sono infatti 380 i nuovi positivi al virus, in aumento rispetto a ieri.

Campania, bollettino del 29 luglio: aumentano i positivi

Per fortuna, però, non si registrano nuovi decessi. Cresce il tasso di positività rispetto ai tamponi processati: oggi è al 4,72%. Un dato che preoccupa gli osservatori, perché testimonia quanto si si stia diffondendo la variante Delta. Soltanto nei prossimi giorni sarà chiaro se il nuovo numero di contagiati si tradurrà anche in un incremento delle ospedalizzazioni e dei decessi.

Resta fermo a 7.585 il numero di vittime senza nuovi decessi registrati dall’unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore. Confortante invece il numero dei ricoveri ospedalieri. Oggi sono 183 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri. Restano 11 i malati in terapia intensiva, due in più di ieri.