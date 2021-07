“Bisogna vaccinarsi, altrimenti noi le scuole non le riapriamo”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervento all’inaugurazione del nuovo percorso archeologico d’epoca romana nel Rione Terra di Pozzuoli.

Campania, De Luca: “Bisogna vaccinarsi, altrimenti non riapriamo le scuole”

L’obiettivo, spiega De Luca, è di riaprire l’anno scolastico in presenza “ma occorre vaccinare tutti. Non c’è nessun obbligo a vaccinarsi, ma neanche a tenere le scuole aperte”.

“Se in un istituto – ragiona il presidente della giunta regionale – abbiamo solo il 10% di ragazzi vaccinati, è chiaro che si fa la Dad, non c’è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani”.

Secondo il governatore campano “occorre un impegno straordinario per consentire soprattutto ai ragazzi e alle ragazze di tornare finalmente a scuola e avere una vita tranquilla. Bisogna fare uno sforzo in più, noi apriremo quando saremo tranquilli”.

“Lasciamo perdere l’imbecillità dilagante di chi confonde l’irresponsabilità con la libertà – ha sottolineato il governatore – Per me mettiamo 200 Green Pass, non uno. Nella gerarchia dei valori la vita viene prima di tutto. Bisogna essere responsabili, ormai abbiamo dimenticato che cosa vuole dire dare un abbraccio, stringere la mano o dare un bacio a una nipotina. A voi chiedo di aiutarci, ai ragazzi e alle ragazze dico di non fare gli scapigliati”.