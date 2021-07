Polizia in azione a Napoli, controlli a tappeto. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia e della Polizia Municipale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Venezia, via Bologna, via Torino, via Milano, via Firenze, piazza Nazionale e in corso Arnaldo Lucci.

Controlli in città

Nel corso dell’attività sono state identificate 117 persone, di cui 55 con precedenti di polizia, controllati 24 autoveicoli e 15 motoveicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 325 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo; inoltre, sono stati rimossi 19 veicoli per sosta vietata e 7 perchè in stato di abbandono.

Infine, gli operatori hanno controllato 6 esercizi commerciali sanzionandone 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico ed è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni di un locale in via Torino per inottemperanza alle misure anti Covid-19.