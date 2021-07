Positivi dopo la festa di matrimonio. Accade in Campania, precisamente in provincia di Benevento.

Sono sette i contagiati tra i comuni di San Nicola Manfredi e di Sant’Angelo a Cupolo. La festa si è tenuta nella frazione di Bagnara ma la situazione sembra essere sotto controllo al momento.

Positivi dopo il matrimonio

L’Asl in queste ore sta provvedendo a effettuare tutti i tracciamenti e ricostruire la catena di contatti dei positivi per evitare che scoppi un nuovo focolaio in Campania. Non si sa ancora se si tratti di variante Delta o meno. Il sequenziamento è in corso.

Tra i contagiati ci sono un 28enne non vaccinato, un ragazzo arrivato dalla Svizzera e tre di Sant’Angelo a Cupolo. Un bambino di pochi mesi invece è stato ricoverato al Santobono, più per precauzione che per i sintomi manifestati.

Nei prossimi giorni si capirà se questa festa avrà scatenato un vero e proprio focolaio nel beneventano o sarà limitato a questi attuali 7 casi.