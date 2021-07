È stata ritrovata a Napoli Federica Nigro, la 14enne di Agropoli, scomparsa ieri sera. L’annuncio del ritrovamento è stato diffuso dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che tramite Facebook ha comunicato che la ragazza sta bene ed è stata presa in custodia dalla Polfer di Napoli in attesa dell’arrivo dei genitori.

Ritrovata a Napoli Federica Nigro, la 14enne scomparsa ad Agropoli

Ieri la 14enne aveva lasciato il negozio di famiglia per andare dalla nonna. Poi non ha fatto più ritorno. I genitori hanno provata a contattarla telefonicamente, senza però ricevere risposta. Circostanza che aveva fatto pensare anche all’ipotesi di un rapimento. Anche il primo cittadino aveva chiesto aiuto alla comunità per ritrovare la ragazza, invitando chiunque avesse elementi a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Poi, l’annuncio che tutti aspettavano: Federica è stata ritrovata. “Abbiamo atteso qualche attimo in più per avere l’assoluta certezza, che è giunta poco fa: Federica è stata ritrovata – ha scritto il primo cittadino – tiriamo tutti un sospiro di sollievo. I genitori stanno andando a prenderla presso la stazione di Napoli. Attualmente la ragazza è in custodia alla Polfer. Complimenti alle forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato in poche ore alla risoluzione della vicenda. Ho appena chiamato il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per congratularmi. Federica, ti aspettiamo per riabbracciarti!