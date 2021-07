GIUGLIANO. Arriverà in consiglio regionale la vicenda del Santuario dell’Annunziata di Giugliano. Il consigliere regionale Giovanni Porcelli, nel corso di Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia, ha annunciato di presentare a breve un’interrogazione sul tema da discutere in uno dei prossimi question time.

Il Santuario dell’Annunziata versa in condizioni critiche da tempo, oltre ai lavori di riqualificazione e restauro mai partiti in 20 anni con un’impalcatura che ingabbia la chiesa, ora c’è un problema legato alla presenza di volatili che infastidiscono non poco le celebrazioni e i fedeli. Porcelli ha già incontrato il direttore dell’Asl Napoli 2 D’Amore, proprietaria del bene, per trovare una soluzione.

In settimana c’è stato anche un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale con dirigenti e assessori. Il sindaco, in quella occasione, ha spiegato che l’amministrazione non può farsi carico del Santuario ma bisogna trovare un accordo tra Asl e curia.