Doveva essere una serata di festa per la vittoria dell’Italia contro la Spagna al Campionato Europeo, invece si è trasformata in un incubo per una giovane di 14 anni. Erano da poco trascorsa la mezzanotte, quando un’auto a velocità sostenuta ha preso in pieno e travolto lo scooter con a bardo la giovane e il fidanzato 20enne. L’impatto è stato tremendo.

Incidente durante i festeggiamenti

La scena è stata ripresa da alcuni tifosi: la ragazza, che ha riportato un trauma facciale, è stata ricoverata in ospedale a Cuneo. Le sue condizioni sarebbero serie anche se non è in pericolo di vita. Il guidatore dell’auto è risultato positivo all’alcoltest. La scena è stata ripresa con i cellulari da diversi testimoni che hanno poi pubblicato i video sui social. Malgrado l’incidente e l’intervento di polizia, vigili del fuoco e ambulanza del 118 la festa è continuata per ancora un paio di ore.

Il video