In tilt la Domiziane e l’Asse Mediano. Le strade del mare in questo momento sono bloccate. E’ l’ennesimo esodo dei pendolari diretti da Napoli, Caserta e provincia verso il litorale nel primo weekend di luglio. Prese d’assalto le spiagge del litorale domizio-flegreo.

Dalle 8 circa l’Asse Mediano in direzione Lago Patria, a partire dall’uscita Aversa/Melito risulta bloccata. Si registrano almeno tre chilometri di coda fino alla deviazione Lago Patria/Pozzuoli. Segnalati anche due incidenti di lieve entità che hanno contribuito a rallentare la circolazione stradale.

Rallentamenti si resgitrano anche sulla Domiziana, altezza Ischitella e, in direzione Mondragone, a Baia Domizia. Coda di un chilometro cirda sulla Strada Statale 7 Formia Garigliano in direzione Formia. Sul versante flegreo, invece, traffico in tilt su via Castello, in direzione Bacoli, e lungo via Miliscola.