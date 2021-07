È notizia di pochissimi minuti fa. È stato appena ritrovato il corpo, purtroppo senza vita, di Carlo Riccio. Il 57enne era scomparso in mare giovedì mattina per salvare dei ragazzi a Torregaveta. Carlo si era lanciato in acqua per aiutare i due giovani in balia delle onde.

Il post del sindaco

“Bacoli si stringe al dolore della famiglia di Carlo Riccio, 57 anni. Eroe di Bagnoli, morto in mare, a Torregaveta, per salvare la vita di alcuni ragazzi che stavano per annegare. Il suo corpo è stato recuperato, poco fa, dalle motovedette della Capitaneria di Porto. È un lutto che rattrista tutta la nostra comunità”, scrive il sindaco Josi Della Ragione.

Il suo corpo era disperso in mare. Le ricerche dell’uomo non si sono mai fermate. Guardia Costiera, Vigili del fuoco e Carabinieri non riuscivano a trarne esito positivo. Ad aumentare la difficoltà del lavoro svolto vi era l’alta marea, che ieri pomeriggio non aveva permesso l’operatività.