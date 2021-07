È di poche ore fa la notizia che giunge direttamente dal canale Twitter del Calcio Napoli: gli azzurri affronteranno in amichevole il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Sabato 31 luglio sarà il giorno del prestigioso evento.

Amichevole tra Bayern Monaco-Napoli sabato 31 luglio

Dopo la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida, gli uomini del nuovo tecnico Luciano Spalletti affronteranno in amichevole i campioni di Germania il 31 luglio alle ore 16:30, nello stadio Allianz Arena di Monaco.

Sarà una grande occasione per mettere in campo le nuove strategie di gioco. Con l’addio di Maksimovic, Hysaj, Bakayoko e quasi certamente Mario Rui, l’allenatore attende i nuovi acquisti per una rosa completa. Piacciono Basic, Berge e Thorsby per il centrocampo. Sembra sfumata la pista Nuno Tavares: lo staff di De Laurentiis punterà tutto su Emerson Palmieri per la fascia di sinistra, calciatore molto apprezzato da Spalletti dai tempi della Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni, non ancora ufficiali, per il match sarà consentito l’accesso ad un massimo di 1500 spettatori, in conformità con l’ordinanza della Bavaria contro il Covid-19, il biglietto potrà essere acquistato sul sito https://tickets.fcbayern.com/internetverkaufanfragen/start.aspx