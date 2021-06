Napoli. È stato trovato senza vita nei pressi della Stazione Centrale di Napoli V.L., 37enne di Cervinara (Av). L’uomo aveva con sé i documenti e dunque per le forze dell’ordine non è stato complicato risalire alla sua identità. A darne notizia è Napoli Today.

Giallo a Napoli, 37enne campano trovato morto a pochi passi dalla Stazione Centrale

Il cadavere dell’uomo è stato trovato da alcuni passanti, che hanno visto il corpo esanime per terra. Subito è stato lanciato l’allarme.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per chiarire le cause del decesso. Non si esclude alcuna ipotesi. Da chiarire ancora come mai il 37enne si trovasse a Napoli. Presenti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Nelle prossime ore potrebbe essere disposto l’esame autoptico per fare luce sulla vicenda.