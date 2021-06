E’ da ieri che sta spopolando un video girato a Napoli per scoprire il sesso di un bambino. Il gender reveal party è ormai entrato nelle usanze di numerose coppie, ma quello avvenuto ieri è ben diverso dai soliti palloncini e torte bi-colore.

Napoli, come scoprire sesso del bambino: il video di “Nunzio”

Da ieri su Twitter è impazzato l’hashatag #Nunzio. Un “gender reveal” party insolito si è tenuto ieri a Napoli, ovvero una festa organizzata per comunicare al mondo il sesso di un nascituro.

La coppia non ha scelto la tradizionale festa che in genere si tiene con amici e parenti per scoprire se a nascere sarà un maschietto o una femminuccia ma pare aver riunito tutti in strada e per scoprirne il sesso è stato proiettato un video su di un palazzo.

L’account @overdosediamore ha condiviso il video in questione che in poche ore ha fatto il giro del web. Le proiezioni luminose che durano poco meno di due minuti, creano una suspence non da poco per la coppia e tutti i presenti: scritte, boy or girl, punti interrogativi, immagini che riportano alla mente la nascita di un bimbo e alla fine esce il nome che fa intendere se si tratta di un maschietto o una femminuccia. Il nome che si vede proiettato sul muro è: Nunzio.

In pochissimo ci sono stati molti commenti diventati virali. Il video ha raccolto in pochissimo oltre 200mila visualizzazioni.