Sono ancora giornate di afa e caldo torrido in Campania negli ultimi giorni.

L’arrivo dell’ondata di sabbia che ha coperto i cieli la scorsa settimana, e le temperature particolarmente elevate anche di questo inizio settimana, stanno mettendo a dura prova i campani.

Meteo in Campania: le previsioni

Il mese di giugno che sta per chiudersi è tra i più caldi di sempre con le temperature che hanno toccato anche gli oltre i 35 gradi.

Al momento le previsioni meteo in Campania ancora per oggi e domani, mercoledì 30 giugno, prevedono caldo record, con temperature molto al di sopra delle medie stagionali. Proprio fino alle ore 20 di domani è in vigore un’allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per ondate di calore, che comporteranno un aumento della temperatura massima anche di 7-8 gradi rispetto alle medie stagionali e un tasso di umidità che, in alcune zone, soprattutto lungo la costa e soprattutto nelle ore serali e notturne, raggiungerà anche il 70%.

A Napoli e in Campania la situazione non migliorerà nei primi giorni di luglio. Le previsioni del tempo dicono che le temperature ancora oscilleranno oltre i 30 gradi, per quanto riguarda le massime.

L’anticiclone potrebbe perdere colpi, lasciando spazio a un ciclone atlantico che porterà piogge e temporali, oltre a una sostanziale diminuzione delle temperature, sulla nostra regione ma al momento questo non accadrà nei primi giorni di luglio.