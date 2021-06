E’ un’inchiesta senza precedenti quella che ha portato all’esecuzione di 52 misure cautelari nella giornata di ieri ai danni di diversi esponenti della polizia penitenziaria. Sono 117 gli indagati. Le indagini hanno portato alla luce un retroscena di torture e violenze sui detenuti protagonisti della rivolta al carcere di Santa Maria Capua Vetere dell’aprile del 2020.

Santa Maria Capua Vetere, inchiesta fiume sulle violenze in carcere: 117 gli indagati

I Pubblici Ufficiali sono gravemente indiziati – a seconda delle loro diverse rispettive posizioni e partecipazioni soggettive, a seguire meglio specificate – dei delitti di concorso in molteplici torture pluriaggravate ai danni di numerosi detenuti, maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico (anche per induzione) aggravato, calunnia, favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio.

Gli arrestati. I nomi

Salvatore Mezzarano, 40 anni, nato a Caserta;

Oreste Salerno, 54 anni, nato a Capua;

Pasquale De Filippo, nato a Caserta, 50 anni;

Michele Vinciguerra, 57 anni, nato a Firenze;

Angelo Bruno, 55 anni, nato a Capua;

Felice Savastano, 54 anni, nato a Gallucci;

Gennaro Loffreda, 53 anni;

Antonio De Domenico, 56 anni, nato a Caserta.

Agli arresti domiciliari infine:

Pasquale Colucci, 53 anni il prossimo 3 luglio;

Gaetano Manganelli, 45 anni;

Anna Rita Costanzo;

Salvatore Piccolo;

Giuseppe Conforti;

Alessandro Biondi;

Angelo Iadicicco;

Vincenzo Lombardi;

Francesco Vitale;

Gabriele Pancaro;

Fabio Ascione;

Rosario Merola;

Raffaele Piccolo;

Andrea Pascarella;

Giuliano Zullo;

Giacomo Golluccio;

Claudio De Siero;

Clemente Mauro Candiello.

Gli indagati. I nomi

Gli indagati, come anticipata EdizioneCaserta, sono residenti a Camposano, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, Cassino, Caserta, Capua, Galluccio, Curti, Piedimonte Matese, Recale, Aversa, Napoli, Francolise, Cervino, Telese Terme, San Felice a Cancello, Macerata Campania, Teano, Sant’Agata de’ Goti, Valle Agricola, Capodrise, Mugnano, Portico, Pozzuoli, Calvi Risorta, Pietravairano, Carinaro, Aversa. Per gran parte di loro non è scattata alcuna misura e sono quindi indagati a piede libero: si tratta di posizioni marginali, finite sotto la lente solo perchè in servizio in reparti coinvolti nelle tensioni del primo lockdown.