Sono 48 i positivi che si registrano in Campania su i soli 1.761 tamponi molecolari processati. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi contagi, 16 sono asintomatici. Ieri i positivi erano 95.

Campania, torna a salire il tasso di positività: 48 nuovi contagi e 17 decessi

Il tasso di positività torna a salire e si attesta al 2.72%, ieri era dell’1,58%. Diciassette sono le persone decedute, di cui 14 deceduti tra aprile e maggio ma registrati ieri. Tre le vittime morte per covid-19 nelle ultime 48 ore.

Al momento non ci sono nuovi guariti in Campania: il dato non è stato riportato nel bollettino. Sul fronte dei ricoveri, ci sono 23 pazienti in terapia intensiva, esattamente come ieri; mentre i posti letto di degenza occupati sono attualmente 216, quattro in meno rispetto a ieri.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 48 (*)

di cui

Sintomatici: 16 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 1.761

Tamponi antigenici del giorno: 1.518

Deceduti: 17 (**)

** 3 deceduti nelle ultime 48 ore, 14 deceduti tra aprile e maggio ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 216

* Posti letto Covid e Offerta privata.