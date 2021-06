Tragedia questa mattina sulla via Aurelia, nel comune di Ladispoli. Intorno alle ore 10, 3 auto si scontrate per cause ancora da accertare. L’impatto è stato terrificante. Un uomo di 58 anni purtroppo ha perso la vita.

Sangue in strada

Il personale dei Vigili del Fuoco insieme a quello del 118, ha estratto con le attrezzature da taglio. Per i due giovani, in codice rosso, si è reso necessario l’arrivo di due eliambulanze, uno atterrato direttamente sulla statale, l’altro in un campo attiguo. Entrambi si sono diretti al policlinico Gemelli.