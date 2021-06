Ha solo 11 anni. Ed è già mamma. E’ l’insolita vicenda riportata dai tabloid britannici. La bambina è rimasta incinta quando aveva 10 anni e non era a conoscenza della gravidanza. A indagare sul caso i servizi sociali del Regno Unito.

Partorisce a soli 11 anni, record in Regno Unito

La notizia è stata diffusa dal quotidiano The Sun. Secondo quanto riportato dai media, il parto è arrivato dopo 30 settimane di gravidanza. Per fortuna, confermano fonti ospedaliere, sia la giovanissima mamma che il bambino stanno bene. A seguirli lo staff medico. Per ovvi motivi di privacy, non è stato reso noto il nome della bambina. Il parto sarebbe stato particolarmente doloroso ma senza gravi conseguenze.

Il Sun sostiene che la famiglia non aveva idea del fatto che la bambina fosse incinta. Soltanto al momento del travaglio i parenti hanno capito cosa stesse succedendo. I servizi sociali stanno adesso investigando sulla vicenda. Non è stato rivelato chi possa essere il padre del bambino, che avrebbe messo incinta la piccola a 10 anni. Il sospetto è che si tratti di un uomo di parecchi anni più grande di lei.

La dottoressa Carol Cooper al The Sun parla della storia della ragazza di 11 anni – che ha partorito a inizio giugno – e sottolinea che “si tratta della più giovane madre di cui ho sentito parlare. L’età media in cui una ragazza inizia la sua pubertà è 11 anni, quindi può essere in qualsiasi momento tra gli 8 e i 14 anni, se non addirittura prima”.

