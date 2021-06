A breve partiranno i saldi estivi. La maggior parte delle Regioni lo farà nei primi giorni di luglio. L’unica regione che manca all’appello è la Campania, anche se la confcommercio ha anticipato la possibile data su cui convergono tutte le associazioni di categoria.

Saldi estivi, le date regione per regione

A fare da apripista, come già anticipato, sarà la Sicilia, che comincierà con l’avvio dei saldi il primo luglio. Sarà poi la volta della Basilicata il 2 luglio e a seguire tutte le altre regioni il 3 luglio. Fa eccezione la Puglia, che ha posticipato la scontistica al 24 luglio. Discorso diverso anche per il Trentino Alto Adige, dove i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi. Anche quest’anno i saldi potranno aiutare a ridare ossigeno a un settore messo in ginocchio dall’emergenza covid. Situazione però diversa dall’anno scorso, quando dopo mesi di chiusura forzata dei negozi si era deciso di rimandare i saldi estivi di un mese, spostandoli ad agosto in tutto il Paese, quindi in ritardo rispetto a quanto avviene di consueto.

Campania, probabile data il 18 luglio

La Campania è l’unica che non ha ancora indicato il giorno per la partenza, molto atteso da tutti i commercianti del settore moda – 15mila imprese nella regione – come una boccata di ossigeno dopo la crisi del Coronavirus. Confcommercio Campania lancia la proposta: “Partiamo il 18 luglio – spiega a Fanpage.it il direttore generale Pasquale Russo – Abbiamo chiesto alla Regione ripetutamente, come è sempre avvenuto, di parlarne, ma siamo ancora fermi”.

