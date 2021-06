Commando armato in azione ieri a Pastorano, in provincia di Caserta. Poco dopo le 18 una banda di rapinatori è entrata in azione in gioielleria. Nel mirino dei malviventi “MM Oro” di corso Italia.

Pastorano, far west in gioielleria: rapina con sparatoria

Il commando ha fatto irruzione nel negozio quando c’erano ancora i clienti all’interno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Capua, due sono rimasti fuori a fare da palo, mentre uno era in auto e altri tre hanno realizzato il colpo. Questi ultimi, armati di pistola, hanno minacciato presenti e titolare. Poi hanno minacciato il proprietario a consegnare l’incasso della giornata.

I banditi sono riusciti a scappare via con il registratore di cassa e alcuni preziosi raccolti durante il raid. Nel corso dell’irruzione una cliente si è sentita male e un passante ha provato a fermare la corsa dei rapinatori. Questi ultimi hanno esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la fuga. Subito dopo sono arrivati 118 e carabinieri. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale per ricostruire la dinamica della rapina e raccogliere elementi utili alle indagini.