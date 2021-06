Il caldo killer miete due vittime in Puglia. Si tratta di Camara Fantamadi, 27 anni, residente a Eboli (Salerno) e di Antonio Valente, 35 anni, di Miggiano.

Puglia, due morti per il caldo: sono giovani

Camara ha perso la vita nella giornata di ieri. Stava percorrendo in bici la strada provinciale che collega Tuturano a Brindisi. A quanto pare stava rientrando da una dura giornata di lavoro nei campi e avrebbe accusato un malore che gli è risultato fatale.

Antonio Valente, invece, è spirato mercoledì a Galatina, in provincia di Lecce. Era impegnato a distribuire volantini sotto il sole quando si sarebbe accasciato a terra in preda a un malanno improvviso. Anche per lui inutili i tentativi di rianimazione.

Quanto durerà il caldo

Afa record in mezza Europa. L’ondata di caldo anomalo ha colpito in questi giorni il Mezzogiorno portando il termometro a raggiungere anche i 40 gradi. In regioni come Campania e Puglia La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo. Da domani le temperature scenderanno gradualmente.