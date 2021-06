Anche questo mese le pensioni saranno pagate in anticipo. Questo sistema, avviato dall’inizio della pandemia, è ancora in corso per evitare assembramenti negli uffici postali. Dunque i pagamenti dell pensioni del mese di luglio saranno anticipate a partire da oggi 25 giugno 2021.

Pensioni e quattordicesima

Per quanto riguarda il pagamento della Quattordicesima ai Pensionati il pagamento avviene insieme al pagamento del cedolino mensile, quindi coloro che ne beneficiano prenderanno un assegno più alto composto dalla pensione+Quattordicesima.

Ricarica del Reddito di Cittadinanza, la data

Quattordicesima Pensionati: che cos’è?

La quattordicesima è niente altro che una gratifica feriale dedicata i lavoratori e pensionati, e per la categoria dei pensionati non è una mensilità in più della pensione, ma varia in base di determinati parametri, che tengono conto di reddito e contributi.

