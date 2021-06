Reddito di cittadinanza di giugno 2021: quando avverrà il pagamento di questo mese?

I beneficiari attendono la ricarica il 27 di ogni mese ma a giugno 2021, il 27 cade di domenica. Quindi quando verrà pagato? In anticipo o in ritardo?

Reddito di cittadinanza giugno

Nella metà di giugno la ricarica del reddito è già arrivata ai nuovi beneficiari come anche a coloro che hanno chiesto il rinnovo a maggio nel mese di sospensione avendo concluso le prime 18 mensilità ad aprile.

Per tutti gli altri beneficiari, la ricarica di giugno 2021 potrebbe subire cambiamenti. Non ci sono state comunicazioni ufficiali, quindi non si sa se il pagamento arriverà già questa settimana, quindi in anticipo, o se toccherà attendere la prossima.

Le due date sono o oggi, venerdì 25 giugno, per proseguire sabato 26 oppure slitta tutto a lunedì 28 giugno.

A settembre 2020, quando il 27 era anche in quel caso domenica, il reddito di cittadinanza è stato pagato lunedì 28 e poi a seguire nei giorni successivi.

Per questo mese non ci sono state comunicazioni quindi non si sa quale possa essere il giorno. Dalle 14 di oggi si capirà se è in anticipo oppure no.