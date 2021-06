Ha fatto retromarcia e ha investito in pieno un ex insegnante di 69 anni. E’ morta così Rosa Maria Serraino, deceduta ieri al Policlinico di Messina per una grave emorragia cerebrale.

Messina, investita in retromarcia: muore 69enne

Rosa Maria si trovava in via Garibaldi. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando uomo di 68 anni facendo retromarcia con la sua Toyota Yaris l’ha centrata in pieno.

La donna è caduta sull’asfalto e ha battuto la testa a terra. Soccorsa e trasportata al Policlinico, è deceduta in serata. Sulla tragedia, avvenuta vicino Piazza Fulci, la procura di Messina ha aperto un’inchiesta, indagando per omicidio stradale l’automobilista alla guida dell’utilitaria.